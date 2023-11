MotoGP GP Qatar 2023, Di Giannantonio soddisfatto delle libere: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro”

Dopo la seconda posizione ottenuta nelle prove libere 2 del GP del Qatar, Fabio Di Giannantonio si è detto molto soddisfatto ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro nel corso di tutta la giornata. Abbiamo tutti faticato sul davanti e stiamo lavorando per limitare questa cosa. Siamo andati avanti per step nel corso della giornata. Questa pista mi piace molto“. Il pilota del team Gresini Racing ha poi aggiunto: “Adesso dobbiamo analizzare e capire molto bene l’utilizzo delle gomme. La pista è cambiata molto come riferimenti, ma vanno fatti i complimenti perché è davvero migliorata e l’asfalto è pazzesco. Credo sia importante fare sempre il massimo, anche perché la situazione è un po’ surreale. Io ci credo e darò il massimo fino alla fine“, ha concluso Di Giannantonio, ancora in attesa di capire quale sarà il suo posto nella prossima stagione.