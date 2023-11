Pattinaggio di figura, Grand Prix Espoo 2023: partenza con il piede giusto per Conti e Macii

Il Grand Prix ISU di pattinaggio artistico è arrivato alla penultima tappa che questo fine settimana si tiene in Finlandia con il Grand Prix di Espoo. La tappa fu stata introdotta lo scorso anno nel calendario del Grand Prix per sostituire la tradizionale Rostelecom Cup in Russia che a causa delle sanzioni CIO non può essere disputata.

Partenza con il piede giusto per i campioni europei Sara Conti e Niccolò Macii, alla ricerca della qualificazione per le Finali di Pechino nella disciplina dell’artistico a coppie. Il duo italiano è al secondo posto della classifica provvisoria nonostante un errore sul triplo loop lanciato, a solamente un quarto di punto dai cinesi Peng/Wang che sono al comando della graduatori. Conti/Macii hanno ottenuto il miglior punteggio di giornata sulle componenti del programma che ha loro permesso di ricucire il gap di punteggio dovuto all’errore sul salto, e rimangono quindi in piena corsa per la vittoria. Terzo posto per i tedeschi Hase/Volodin, anche loro caduti sul triplo loop lanciato e distanziati di un punto e mezzo dalla coppia italiana.

Nel singolo uomini, dopo il programma corto i primi due posti sono occupati da due pattinatori giapponesi: il campione del mondo junior Kao Miura, l’unico a eseguire tutti i salti senza errori è al primo posto con oltre 93 punti, nonostante uno ‘zero’ attribuito a una delle trottole, e seguito a soli tre punti di distacco dal suo connazionale Shun Sato, penalizzato da un errore sull’esecuzione del quadruplo flip. I due nipponici sono stati gli unici pattinatori a presentare un esercizio con due salti quadrupli.

Tra questi avrebbe dovuto esserci anche il nostro Matteo Rizzo, che però dopo essere caduto sul quadruplo toeloop iniziale, peraltro eseguito senza completare l’ultima rotazione e quindi pesantemente penalizzato nel punteggio, ha deciso di sostituire il quadruplo loop con una combinazione triplo lutz-doppio toeloop dal punteggio base molto più basso. Con questi errori Rizzo si è dovuto accontentare della sesta posizione provvisoria a quasi sette punti dal gradino più basso del podio occupato dallo statunitense Jimmy Ma. Pessima giornata anche per il secondo italiano in gara, il monzese Nikolaj Memola, terminato in settima posizione proprio alle spalle di Rizzo. Anche lui è caduto sul salto quadruplo iniziale senza completare tutte le rotazioni ed è stato molto incerto sulla combinazione triplo lutz-triplo toeloop.

Tra le donne esercizio infarcito di errori per parecchie delle protagoniste: anche la campionessa mondiale Kaori Sakamoto ha eseguito la sua combinazione con un flip doppio anziché triplo, ottenendo di conseguenza un punteggio nettamente più basso del previsto, ma riuscendo comunque a rimanere in testa della classifica provvisoria per poco più di un punto. Dietro di lei la giapponese Rion Sumiyoshi, una delle poche ad aver eseguito un programma pulito, e al terzo posto c’è la coreana Chaeyeon Kim, che ha invece avuto problemi con la combinazione di salti tripli. Settimo posto per l’unica italiana in gara, la trentina Lara Naki Gutmann, che non ha completato la rotazione sul doppio axel ed ha eseguito una combinazione molto semplice per questo livello di competizione, ottenendo quindi un punteggio base molto basso.

Infine nella danza su ghiaccio, unica competizione che non vedeva rappresentanti italiani nella lista dei partecipanti, tutto secondo pronostico con la leadership provvisoria nelle mani dei campioni del mondo Chock/Bates, che con la loro interpretazione su un medley dei Queen hanno conquistato tre punti di vantaggio sui canadesi Fournier Beaudry/Soerensen e sulla loro danza ritmica basata sul film Top Gun. Terzo posto per la coppia di casa, i finlandesi Turkkila/Versluis, staccati di cinque punti dalla coppia biancorossa.

Nella giornata conclusiva di sabato tutti gli atleti in gara saranno chiamati a presentare il loro programma libero. Si inizierà alle 12.30 locali (le 11.30 in Italia) con il libero maschile, seguito alle 14.40 (le 12.40 in Italia) dalle coppie d’artistico. Più tardi nel pomeriggio, alle 17.30 (le 16.30 in Italia), si continuerà con il singolo donne per poi finire alle 19.40 (le 18.40 in Italia) con la danza libera. Di seguito tutti i risultati della giornata:

Singolo maschile – programma corto

1 Kao MIURA JPN 93,54 2 Shun SATO JPN 90,41 3 Jimmy MA USA 80,19 4 Koshiro SHIMADA JPN 77,81 5 Kevin AYMOZ FRA 73,94 6 Matteo RIZZO ITA 73,37 7 Nikolaj MEMOLA ITA 72,11 8 Nikita STAROSTIN GER 71,99 9 Liam KAPEIKIS USA 69,10 10 Ivan SHMURATKO UKR 66,30 11 Arlet LEVANDI EST 61,82 12 Makar SUNTSEV FIN 54,44

Coppie d’artistico – programma corto

1 Cheng PENG / Lei WANG CHN 65,25 2 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 65,00 3 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 63,59 4 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 61,53 5 Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR CAN 56,61 6 Ellie KAM / Danny O’SHEA USA 55,99 7 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 55,45 8 Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 48,56

Singolo donne – programma corto

1 Kaori SAKAMOTO JPN 69,69 2 Rion SUMIYOSHI JPN 68,65 3 Chaeyeon KIM KOR 66,19 4 Young YOU KOR 63,46 5 Lorine SCHILD FRA 61,07 6 Janna JYRKINEN FIN 58,63 7 Lara Naki GUTMANN ITA 58,24 8 Nella PELKONEN FIN 58,12 9 Starr ANDREWS USA 57,36 10 Oona OUNASVUORI FIN 54,21 11 Amber GLENN USA 51,61 12 Mana KAWABE JPN 50,12

Danza su ghiaccio – danza ritmica