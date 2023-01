Manchester City-Chelsea, fantastica punizione di Mahrez: traiettoria imprendibile per Kepa (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 40

Il Manchester City si porta in vantaggio dopo soli 23′ sul Chelsea nel match valevole per i trentaduesimi di finale della FA Cup 2022/2023 grazie ad uno spettacolare gol di Riyad Mahrez. Il centrocampista algerino, infatti, ha trasformato un meraviglioso calcio di punizione disegnando una traiettorie imprendibile per Kepa Arrizabalaga, che si è andata ad infilare sotto l’incrocio dei pali. Gli uomini di Pep Guardiola, dunque, dopo la vittoria in Premier League di quale giorno fa contro i Blues, sono già in vantaggio anche in questa sfida, che si preannuncia altamente spettacolare. Ecco il video della marcatura realizzata da Mahrez.