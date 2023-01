Sampdoria-Napoli, figli Mihajlovic in campo nel minuto di silenzio: Stankovic e Lanna in lacrime

Altro momento molto toccante prima di Sampdoria-Napoli. I figli maschi di Mihajlovic sono entrati in campo e si sono posizionati in piedi davanti alla panchina blucerchiata, al fianco del tecnico Dejan Stankovic e del presidente Marco Lanna durante il minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli e dello stesso indimenticato laterale serbo. In lacrime, peraltro, sia il numero uno della società doriana che l’allenatore.