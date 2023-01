MOVIOLA – Sampdoria-Napoli, Murru calpesta per sbaglio Anguissa: Abisso dà rigore col Var

Tantissimi dubbi e proteste da parte della Sampdoria per il rigore concesso al Napoli dopo revisione Var al 3′ della sfida del Ferraris. L’arbitro palermitano Rosario Abisso viene richiamato dal collega al monitor per visionare un contatto fortuito tra Nicola Murru e Zambo Anguissa, che finisce giù in modo regolare e poi trovandosi a terra viene involontariamente calpestato dal difensore che stava appoggiando in modo naturale la gamba a terra. Ma viene concesso rigore, peraltro poi sbagliato: la decisione di concederlo resta comunque dubbia e molto al limite.