Manchester City-Arsenal in tv: orario e diretta streaming Community Shield 2023

Il programma, con l’orario e la diretta streaming di Manchester City-Arsenal, match valevole per il Community Shield 2023. I campioni d’Inghilterra guidati da Pep Guardiola sfidano i Gunners di Mikel Arteta nella partita che assegnerà il primo trofeo ufficiale della stagione. Appuntamento a domenica 6 agosto, alle ore 17:00. La partita verrà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn.