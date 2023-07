Calendario Mondiali tiro con l’arco Berlino 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo dei Mondiali di tiro con l’arco di Berlino 2023, in programma da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto. Grande attesa per la rassegna iridata nella località tedesca, che oltre alle medaglie assegnerà anche diverse carte olimpiche per Parigi 2024, naturalmente nel ricurvo (il compound non è specialità olimpica). L’Italia al momento ha conquistato un solo pass a cinque cerchi grazie a Chiara Rebagliati, vincitrice della medaglia di bronzo ai Giochi Europei di Cracovia, e proverà dunque ad assicurarsi altre quote per i Giochi Olimpici. Le gare saranno visibili in diretta streaming sul canale YouTube WorldArchery, mentre non è ancora nota la copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache, risultati e medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, quali sono le carte olimpiche in palio ed il programma dettagliato con date e orari di tutte le gare dei Mondiali di tiro con l’arco di Berlino 2023.

LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO – In questi Mondiali, le squadre maschili e femminili che saliranno sul podio festeggeranno anche la qualificazione ai prossimi Giochi (assicurandosi tre quote ciascuna). Inoltre, tre carte olimpiche verranno assegnate ai paesi dei tre atleti meglio piazzati nelle prove individuali, ammesso che queste nazioni non abbiano già conquistato il pass tramite la gara a squadre. In questo caso infatti si scorrerà la classifica, tenendo presente che le quote potranno essere assegnate solamente agli atleti presenti nella top-8: nel caso rimanesse qualche quota non assegnata, questa verrebbe aggiunta a quelle in palio nel torneo finale di qualificazione olimpica.

Calendario Mondiali tiro con l’arco Berlino 2023

(in grassetto le gare che assegnano le carte olimpiche)

LUNEDI’ 31 LUGLIO

Sessioni di allenamento

MARTEDI’ 1 AGOSTO

09.30-12.30 Qualificazioni ricurvo maschili e femminili

14.00-17.00 Qualificazioni compound maschili e femminili

MERCOLEDI’ 2 AGOSTO

10.00-11.45 Ricurvo a squadre: dodicesimi, ottavi e quarti di finale maschili e femminili

13.00-14.55 Ricurvo a squadre miste e arco compound a squadre miste: dodicesimi, ottavi, quarti e semifinali maschili e femminili

16.00-18.15 Compound a squadre: dodicesimi, ottavi, quarti e semifinali maschili e femminili

GIOVEDI’ 3 AGOSTO

09.30-12.30 Ricurvo maschile e femminile: qualificazioni fino agli ottavi di finale

14.00-17.00 Compound maschile e femminile: qualificazioni fino agli ottavi di finale

VENERDI’ 4 AGOSTO

10.02-11.06 Compound femminile a squadre: finale bronzo e finale oro

11.06-12-10 Compound maschile a squadre: finale bronzo e finale oro

12.10-13.00 Compound a squadre miste: finale bronzo e finale oro

14.02-16.03 Ricurvo femminile a squadre: semifinali, finale bronzo e finale oro (Qualifica Olimpica)

16.03-18.04 Ricurvo maschile a squadre: semifinali, finale bronzo e finale oro (Qualifica Olimpica)

18.04-18.54 Arco ricurvo a squadre miste: finale bronzo e finale oro

SABATO 5 AGOSTO

10.02-11.14 Arco compound femminile: quarti di finale e semifinali

11.19-11.53 Arco compound femminile: finale bronzo e finale oro

14.02-15.14 Arco compound maschile: quarti di finale e semifinali

15.19-15.53 Arco compound maschile: finale bronzo e finale oro

DOMENICA 6 AGOSTO

10.02-11.14 Arco ricurvo femminile: quarti di finale e semifinali (Qualifica Olimpica)

11.19-11.53 Arco ricurvo femminile: finale bronzo e finale oro (Qualifica Olimpica)

14.02-15.14 Arco ricurvo maschile: quarti di finale e semifinali (Qualifica Olimpica)

15.19-15.53 Arco ricurvo maschile: finale bronzo e finale oro (Qualifica Olimpica)