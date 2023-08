Tolosa-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Alle 19:30 la Roma scenderà in campo contro il Tolosa in un’amichevole al Municipal, la penultima (l’ultima sarà contro il Partizani a Tirana) prima del debutto stagionale in campionato contro la Salernitana. Senza acquisti in attacco e con il solo Belotti come punta di peso a disposizione, Josè Mourinho studia la prima Roma della stagione. L’allenatore portoghese aspetta colpi dal mercato e indicazioni preziose in campo. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn, con telecronaca di Ricky Buscaglia. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme, su Sportface.it infatti troverete un live testuale con aggiornamenti in tempo reale.

