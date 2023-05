Maestrelli-Andreev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Francesco Maestrelli se la vedrà contro Adrian Andreev nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Sfida molto equilibrata che mette di fronte due giocatori che non stanno attraversando un gran momento di forma. L’azzurro ha perso 5 degli ultimi 6 match giocati, mentre il bulgaro 6 degli ultimi 7. Andreev ha vinto l’unico precedente, a inizio anno nelle qualificazioni a Melbourne, tuttavia la terra potrebbe favorire Maestrelli, che infatti partirà leggermente favorito.

Maestrelli e Andreev scenderanno in campo oggi (lunedì 22 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 10.00 sul Court 12. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Maestrelli e Andreev garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti al termine del confronto.