Sorteggio secondo turno fase Nazionale playoff Serie C 2022/2023 oggi in tv: canale, orario e streaming

Martedì 23 maggio a Firenze avrà luogo il sorteggio del secondo turno della fase Nazionale dei Playoff di Serie C 2022/2023. Sarà il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi a sorteggiare, quest’oggi nella sede della Lega Pro in via Jacopo da Diacceto a Firenze, gli accoppiamenti. Le mani del tecnico neroverde indicheranno la strada che porterà le squadre qualificate dal “Secondo Turno Playoff Nazionale” alle finalissime per la B del 13 e 18 giugno. Il sorteggio del Secondo Turno Playoff avrà inizio alle ore 12 di martedì 23 maggio. Sarà possibile seguirlo live sui canali “Youtube” e “Facebook” di Lega Pro e su “Sky Sport 24”.

