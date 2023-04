Macron alla finale di Coppa, France 2 assicura: “Nessuna censura in diretta tv”

“France Télévisions sta facendo il proprio lavoro e garantirà la migliore trasmissione di questa finale della Coppa di Francia e la più fedele a ciò che accadrà nello stadio”. Lo fa sapere l’emittente televisiva cehe trasmetterà questa sera la finale della Coppa di Francia fra Nantes e Tolosa. Nei giorni scorsi erano subentrati timori da parte della Confederazione Generale del Lavoro su una possibile “censura” in caso di fischi nei confronti del Presidente Emmanuel Macron che, come da tradizione, assisterà alla partita. Macron rischia una forte contestazione a causa della ormai ben nota vicenda riguardante la riforma del sistema pensionistico in Francia, ma ‘France Télésisions’ assicura, anche ai sindacati dei lavoratori, che non verrà messa in atto alcuna azione di censura.