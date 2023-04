Napoli-Salernitana, Spalletti: “Giochiamo sempre per i nostri tifosi. Metteremo anche la forza che non abbiamo”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana. “Sappiamo da molto tempo qual’è e quale deve essere la nostra direzione. Non dobbiamo andare a fare inversioni o qualcosa di diverso su quello che deve essere il cammino della nostra strada, dobbiamo proseguire dritto con quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Poi ci sono cose che noi non possiamo andare a controllare e ci adeguiamo, però noi, saremo pronti a giocare la partita domani, con tutte le nostre forza, anche quelle che non abbiamo”.

Il tecnico azzurro ha poi proseguito: “Abbiamo avuto la volontà di rendere felici delle persone, che come l’altra sera, ci aspettano col fiato sospeso in un aeroporto per delle ore. E che ci aspettano per le strade, anche solo per vedere il pullman di quel colore. Domani avremo una squadra forte davanti, sono otto partite che fanno un risultato utile. Ma da quello che ho visto questa mattina in allenamento, a noi la voglia non manca. Loro sono una società proiettata sul futuro, il Presidente Iervolino sta facendo un gran lavoro e la città emana amore per questo sport, ma noi sappiamo cosa fare. Pensiamo sempre ai nostri tifosi, è giusto che loro abbiamo la soddisfazione di vedere giocare un gruppo di giocatori serio e che ce la mette tutta per loro. Sono loro che fanno tanto per noi, sono stati fondamentali in questo percorso”.

Spalletti a proseguito: “E’ dal 2001 che lo Scudetto lo dividono due città, Milano e Torino. Se adesso stiamo per portarlo a Napoli è un merito che devo dare ai miei giocatori. Se sono emozionato per domani? Io sì, mi emoziono facilmente, qualche volta ho anche paura. Domani probabilmente ne avrò ancora di più, ma se non si vuole vivere queste cose, è inutile fare calcio. Non so quale potrebbe essere la reazione a quel gol che poi andrà a determinare la felicità della vittoria”. Poi ha concluso: “Che idea mi sono fatto di questa città? A vederla da fuori si pensa che sia molto teatrale e poco vera, caratterizzata da cose poco essenziali. Dal mio punto di vista è l’opposto. Sono proprio queste cose vere e reali, che i napoletani vivono in maniera vera e profonda. Hanno la qualità di saper mandare dei messaggi facendo spettacolo”.

Il tecnico ha poi concluso: “Chiedo infine ai tifosi di avere rispetto domani, nel caso in cui dovessimo vincere. Bisogna vincere anche nei comportamenti, bisogna saper festeggiare. Tutti noi saremo in giro per la città, anche i bambini, bisogna pensare a loro e non mettere a rischio la salute di nessuno. Prego i tifosi di usare il buon senso e stare attenti.