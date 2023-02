Lutto nello sport spagnolo: l’ex calciatore Pelayo Novo travolto da un treno a Oviedo

Tragedia nel mondo dello sport spagnolo. Pelayo Novo Garcia, ex giocatore di Elche, Albacete e Oviedo, è morto a 32 anni dopo essere stato investito da un treno sulla linea che copre la tratta Oviedo-Siero. Secondo quanto riporta As, al momento non è ancora chiaro se sia stato un gesto volontario o meno. Già cinque anni fa, Novo subì un incidente gravissimo, cadendo dal terzo piano dell’hotel dove alloggiava la squadra dell’Albacete, procurandosi diverse fratture. Di lì, fu subito trasferito d’urgenza all’Ospedale di Saragozza, dove venne sottoposto a intervento chirurgico. Da lì Novo perse l’uso delle gambe a causa della lesione del midollo spinale, diventando atleta di tennis in carrozzina.