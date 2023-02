Caos nel Sion di Balotelli: il presidente sospende l’allenatore, andrà lui in panchina

Incredibile ciò che sta accadendo nel Sion, squadra svizzera in cui gioca anche l’ex Inter e Milan Mario Balotelli. Il tecnico della squadra, Fabio Celestini, è infatti stato sospeso, quindi non esonerato, a causa dei risultati deludenti dal presidente e proprietario del club, Christian Constantin. In maniera sorprendente però, con un comunicato, il club ha annunciato che per le prossime due partite in panchina andrà proprio il presidente Costantin.