Lutto nel mondo dello sci: scomparso a 18 anni Mirko Olcelli in un incidente

Lutto nel mondo dello scii. E’ scomparso una grande promessa nel mondo dello sport invernale Mirko Lupo Olcelli, 18 anni, dopo un fatale incidente che non gli ha lasciato prutroppo scampo. Stamani in un incidente stradale a Valfurva, in provincia di Sondrio, Olcelli sarebbe morto sul campo.

Nello scontro frontale con un’altra auto è rimasta ferita una 16enne che era seduta al suo fianco. Il ragazzo era già stato inserito nelle squadre competitive nazionali. La Federazione sport invernali ha ricordato il giovane tesserato per lo Sci Club Alta Valtellina ed “elemento di spicco della squadra nazionale under 20 di sci alpinismo”. Il 18enne stava raggiungendo Santa Caterina Valfurva quando, per un’invasione dell’opposta corsia di marcia, si è scontrato con un altro veicolo ed è morto.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei militari della compagnia di Tirano (Sondrio). L’asfalto in alcuni tratti ghiacciato potrebbe aver fatto perdere al giovane il controllo della vettura. La ragazza è stata trasportata in ambulanza e ricoverata all’ospedale di Sondalo per un trauma toracico. Entrambi erano diretti a scuola. L’altro automobilista ha rimediato contusioni e non è stato necessario trasportarlo in ospedale. Nello scorso week end Mirko Olcelli aveva partecipato a San Martino di Castrozza alla staffetta mista di Coppa Italia Giovani di scialpinismo ottenendo il quinto posto, e nelle prime settimane di gare dall’inizio della stagione aveva già colto buoni piazzamenti nella Coppa del mondo di categoria