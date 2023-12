Siviglia: Quique Sanchez Flores è il nuovo allenatore, contratto fino al 2025

Secondo cambio di guida tecnica per il Siviglia, che ha raggiunto un accordo con Quique Sanchez Flores. L’allenatore ha firmato un contratto con gli andalusi fino al 2025. Sostituirà Diego Alonso e esordirà in casa del Granada, 19° a 8 punti, in campionato il 19 dicembre alle 21:30. Sanchez Flores ripartirà da un pericoloso 17° posto con 13 punti a pari merito con il Celta Vigo, ad oggi retrocesso.