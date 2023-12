Milano-Cortina 2026, Abodi: “Pista di bob? I tempi non sono infiniti, ma ci sono”

Ci sono ancora delle incertezze legate al futuro della pista di bob per le Olimpiadi di Cortina Milano-Cortina del 2026. Il tema che tiene banco è sempre quello legato alla pista da bob, che anora non è chiara se sarà pronta per la prossima kermesse sportiva che ospiterà la città di Milano. Sull’argomento è intervenuto il Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Abodi: “I tempi a disposizione non sono infiniti ma limitati, tutto è fattibile ma dobbiamo capire costi e tempistiche. I tecnici sono al lavoro e ci daranno tutti gli elementi per valutare. C’è comunque tempo per le decisioni. Gli auspici restano quelli, non cambiano“.