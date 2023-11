Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: a 83 anni è morto Franco Zuccalà

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. A 83 anni è morto nella notte Franco Zuccalà, noto cronista originario di Catania e con una lunga carriera in Rai alle spalle. Zuccalà è stato anche redattore per La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport, mentre dal 2020 era editorialista dell’agenzia di stampa Italpress. Nella corso della sua carriera, ha intervistato personaggi importanti come Nelson Mandela, Henry Kissinger, Sophia Loren oltre alle leggende del calcio quali Pelé, Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stéfano. La redazione di Sportface si unisce alle più sentite condoglianze ai familiari per questa dolorosa perdita.