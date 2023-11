Boxe, a Trieste Chiancone difende il titolo italiano dei medi

“Domani a Trieste si terrà la festa della boxe italiana”. Così è stata presentata la serata che andrà in scena al PalaRubini Denis Conte della Ads Ardita Trieste. Una serie di incontri, con il main event che vedrà protagonisti il campione italiano dei pesi medi, il triestino Luca Chiancone, e Yassin Hermi. “Ho cambiato tutto, non penso di difendere, non mi interessa del titolo, mi interessa vincere e basta. Non ho mai avuto bisogno di comprare, vendere e domani lo dimostrerò”, ha detto lapidariamente Chiancone intervenendo in conferenza. Ancora più sintetico Hermi: “Sono molto contento, ma sono state dette troppe parole, da questo momento parla solo il ring”. L’incontro per la città ha un sapore nostalgico: il titolo dei pesi medi era appartenuto in passato a Nino Benvenuti e Tiberio Mitri, come ha ricordato l’assessore regionale Fabio Scoccimarro, ex pugile dilettante. Chiancone ha conquistato il titolo dei medi contro Giovanni Rossetti con un ko alla prima ripresa. Al termine della conferenza si è svolta la pesa e al primo tentativo Hermi è risultato poco superiore al limite massimo.