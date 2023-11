Nuoto, Assoluti Invernali 2023: ancora Pilato show nelle batterie dei 50 rana. Bene Lamberti e Miressi

Si è aperta questa mattina la terza e conclusiva giornata dell’edizione 2023 degli Assoluti Invernali di nuoto. Una manifestazione che in questi giorni sta assegnando pass iridati e olimpici ai nostri nuotatori e che si spera possa garantirne altri nelle finali in acqua questa sera a partire dalle 17:30.

Le batterie odierne si sono aperte con i 200 farfalla in cui Federico Burdisso ha fatto registrare il miglior tempo in 1’57″03. Bene anche Michele Lamberti, reduce dal secondo posto con carta iridata per Doha nei 100 dorso. Riesce a far segnare il miglior crono nei 50 in 24″95, davanti a un buon Lorenzo Mora. Alberto Razzetti, già certo di essere sia in Qatar a febbraio che a Parigi il prossimo luglio, non ha rivali per ora nei 400 misti, nuotati in 4’23″89. Nei 100 stile leader è Alessandro Miressi in 48″42, seguito da Leonardo Deplano, mercoledì primo nei 50, e oggi con il secondo crono nei 100 in 49″94. Ancora un Nicolò Martinenghi non al meglio nei 50 rana, in cui il primatista italiano chiude in 27″0, dietro a Ludovico Blu Art Viberti che punta alla doppietta dopo il successo di ieri.

In campo femminile è ancora un Benedetta Pilato show. Dopo la grande prestazione di ieri nei 100, la fuoriclasse tarantina si ripete anche oggi nei 50, chiudendo la sua batteria in 29″58. Sofia Morini in 55″28 è la più velcoe nei 100 stile libero, mentre Anna Pirovano nuota un alto 4’49″76 nei 400 misti. Nei 100 farfalla il crono più veloce è quello di Sonia Laquintana in 59″67. Nei 100 dorso invece arriva Anita Gastaldi con il tempo più veloce alla finale del pomeriggio: 1’01″77.