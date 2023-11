Lo Spezia si stringe attorno a Salva Ferrer, terzino al momento in prestito all’Anorthosis di Cipro che alcuni giorni fa ha annunciato di avere il Linfoma di Hodgkin. Le sue condizioni di salute lo hanno forzato a terminare la stagione per sottoporsi alle cure necessarie. Rachid Kouda non dimentica il compagno e dopo il gol corre verso la panchina, solleva la maglia di Ferrer, dedicandogli il gol e una pronta guarigione.