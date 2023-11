Psg-Monaco, incredibile papera di Donnarumma: sbaglia coi piedi e regala gol Minamino (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Ha dell’incredibile la papera di Gianluigi Donnarumma in Psg-Monaco. Una delle classiche della Ligue 1 cambia copione quando, sull’1-0 per i padroni di casa, il portiere italiano pasticcia coi piedi, non accorgendosi della pressione di un avversario, e sbaglia il rinvio regalando palla a Minamino, che calcia così a tu per tu e non sbaglia. Davvero un grave errore del portiere, non nuovo a questi errori. In alto ecco il video.