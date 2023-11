Sampdoria-Spezia nella storia: in campo nella stessa partita tutti e tre i fratelli Esposito

Sampdoria-Spezia entra nella storia. Al minuto 66′ della sfida del Ferraris, acceso derby ligure tra due squadre che non hanno iniziato bene la stagione in Serie B, è entrato Francesco Pio Esposito, attaccante degli ospiti, che ha completato così il tris di fratelli in campo. Già, perché da titolari erano schierati Salvatore Esposito, sempre nello Spezia, e Sebastiano Esposito, attaccante della Sampdoria. Così facendo, si torna con la mente a quella partita del 1998 che, ironia della sorte, coinvolgeva sempre la Sampdoria, ma contro la Fiorentina, in cui giocarono tutti e tre i fratelli Pellegrini.

Da ricordare, inoltre, come i tre fratelli a inizio giugno fossero in campo nello stesso giorno, tutti a distanza di poche ore e impegnati in delle finali. Era l’11 giugno: Francesco Pio allora era impegnato con la Nazionale U20 nella finale (persa) dei Mondiali, prima di lui scesero in campo, in contemporanea, Salvatore, sempre con lo Spezia nello spareggio salvezza perso con il Verona e Sebastiano, in forza al Bari, nella finale playoff persa contro il Cagliari.