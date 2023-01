Liverpool, anche Domino’s Pizza prende in giro Nunez: “Ha appena iniziato a lavorare”

Non sta convincendo l’attaccante Darwin Nunez nella sua esperienza con il Liverpool. Insieme alle tante critiche, arrivano anche diversi momenti di dileggio. Uno dei più virali, è stato il post datato 2 gennaio ed arrivato direttamente dalla nota catena di ristorazione Domino’s Pizza. “Scusate se abbiamo perso qualche ordine stasera, questo ragazzo ha appena iniziato a lavorare”, con una foto proprio dell’attaccante urugaiano. Ecco il post in questione.

Sorry if we’ve missed any orders tonight, we’ve just had this guy start pic.twitter.com/7slR29SPQ7

— Domino’s Pizza UK (@Dominos_UK) January 2, 2023