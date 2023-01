Highlights slalom femminile Zagabria: Coppa del Mondo 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights dello slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023. Sulla Crveni Spust Mikaela Shiffrin conquista la quinta vittoria consecutiva in tre specialità diverse chiudendo in 1:36.42 davanti ad una fantastica Petra Vlhova, che aggancia il sesto podio in stagione con un ritardo di +0.76. Nono podio in Coppa del Mondo per Anna Swenn Larsson. In casa Italia aggancia la top-20 Marta Rossetti. Di seguito gli highlights.