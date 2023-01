Roma-Bologna, apprensione Zaniolo: botta al ginocchio e chiede il cambio

Apprensione per Nicolò Zaniolo. Nel corso del secondo tempo di Roma-Bologna, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il giocatore giallorosso ha subito una botta al ginocchio ed ha chiesto immediatamente il cambio. Al suo posto, al 60′, Mourinho ha mandato in campo Tammy Abraham. Zaniolo è uscito piuttosto contrariato, non si è fermato in panchina ed è rientrato direttamente negli spogliatoi. Nelle prossime ore se ne saprà di più.