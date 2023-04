Bologna, lesione al collaterale per Soriano: out 5/6 settimane

Prosegue la preparazione del Bologna a Casteldebole in vista della partita in programma sabato contro il Milan. L’allenatore Thiago Motta ha guidato i suoi in una seduta mattutina caratterizzata da lavoro in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche. Il tecnico ha ricevuto brutte notizie dagli esami strumentali a cui si è sottoposto Roberto Soriano: lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per il centrocampista, con tempi di recupero stimati in 5-6 settimane. Non si sono allenati con i compagni anche Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic.