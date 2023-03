LIV Golf, Dustin Johnson a caccia di riscatto ad Orlando

Torna sul green questo fine settimana anche la Superlega araba, con l’appuntamento dal 31 marzo al 2 aprile con il LIV Golf Orlando. Un torneo che arriva a pochi giorni dal The Masters, primo Major stagionale che, dal 6 al 9 aprile in Georgia (Usa), vedrà ritrovarsi i campionissimi dei circuiti tradizionali (PGA Tour e DP World Tour) e i dissidenti della LIV Golf. Cerca un pronto riscatto Dustin Johnson, che dopo aver dominato la stagione 2022 non è andato particolarmente bene nelle prime due tappe di questo 2023. Presenti, tra gli altri, Sergio Garcia, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Phil Mickelson, Brooks Koepka, Henrik Stenson e Bubba Watson