Milan a RedBird, il Tar impone alla Figc di consegnare a Blue Skye dossier cessione

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Blue Skye, finanziaria ex socia di minoranza di Elliott, che ha chiesto e otterrà dalla Figc la consegna di tutte le carte che compongono il dossier della cessione del Milan a RedBird, la società di Gerry Cardinale che detiene ora la società rossonera. Lo rivela il Corriere della Sera, che dunque sottolinea come la Federazione si fosse rifiutata ancora una volta di consegnare gli incartamenti, venendo obbligata dalla giustizia amministrativa. Una vittoria da parte di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, i due soci di minoranza che avevano gettato pesanti ombre sulla cessione del club rossonero da Elliott a RedBird. Per questa vicenda, oltre a diversi filoni aperti in procure europee, la Procura di Milano ha anche avviato un’inchiesta con le ipotesi di appropriazione indebita e ostacolo alla vigilanza. Cardinale ha sempre respinto ogni accusa.

Secondo i documenti ufficiali del tribunale amministrativo regionale, la sentenza è stata emessa in data 9 marzo 2023, dunque ben 21 giorni fa, con ricorso discusso il giorno prima.