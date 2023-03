Gravina: “Il calcio va oltre la regola del bilancio, parametri non solo economici”

“Ritengo che il concetto di crescita debba essere accompagnato da un fenomeno naturale del nostro mondo: vanno messi sotto controllo i costi altrimenti non si va da nessuna parte”. Inizia così il discorso del presidente della Figc, Gabriele Gravina, al convegno (L’in)sostenibile leggerezza del calcio” della Sapienza di Roma: “La nostra dimensione economica è una dimensione che molti leggono attraverso una serie di parametri che sono legittimi nel campo dell’economia: come bilanci, ricavi, costi o perdite. Ma il calcio va oltre la regola del bilancio. Ha un impatto sociale. Per questo il calcio deve essere il luogo del confronto e del rispetto, tenendo fuori tutto ciò che è lontano da questo”.