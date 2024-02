Lindsey Vonn elogia l’amico Jannik Sinner: “Un ragazzo davvero umile e gentile. In alcuni aspetti mi ricorda Federer”

Jannik Sinner è l’atleta del momento, in Italia e non solo. L’ATP, ovviamente, continua con gli approfondimenti sul recente vincitore degli Australian Open e ha intervistato Lindsey Vonn, uno dei volti più noti della storia dello sci alpino e gran tifosa di Jannik, come dimostrato dai continui messaggi via social. “Ho sempre pensato che il fatto che sia stato un ex sciatore fosse un qualcosa di speciale, ed è questo aspetto che ovviamente ci ha fatti avvicinare. E’ un ragazzo abbastanza timido, davvero umile e sempre molto gentile”, ha ammesso la campionessa con all’attivo 87 vittorie in Coppa del mondo e un oro olimpic.

“Ha una concezione dello sport davvero eccellente, e credo che parte di questo provenga anche dallo sci. E’ una cosa di cui abbiamo parlato insieme qualche volta”, ha aggiunto ancora la trentanovenne stella americana. I due, in occasione di un incontro sulla neve organizzato da uno sponsor in comune, hanno avuto la chance anche di sciare un po’: “E’ molto alto, e più sei alto e più difficile andare sugli sci. Ma è stato come vederlo giocare a tennis: molto fluido ed elegante, riesce a curvare molto bene e sembra fare tutto senza sforzo. Ero nervosa accanto a lui perché avevo paura che potesse farsi male. Ma vedendolo in azione ho capito che non sarebbe successo perché è davvero bravo nonché molto elegante”.

“Non sono sorpresa del suo successo in Australia – ha ancora dichiarato Vonn – pensavo anzi che riuscisse a vincerlo prima, ma di sicuro sarà un giocatore che continueremo ad apprezzare per molto tempo ancora. E ad essere onesta, mi ricorda davvero Roger (Federer, ndr) in alcuni aspetti. In particolare, sembra non avere alcuna paura e che lasci tutto in campo a prescindere da quale sia la situazione che sta affrontando”.