Milan, Corriere della Sera: “Ibra contento di Pioli. Conte? Ultimo contatto nel 2016”

Zlatan Ibrahimovic sarebbe infastidito dalle voci su Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan. A riportarlo è il Corriere della Sera, secondo cui l’ultimo contatto tra l’attaccante svedese e il tecnico pugliese risale al lontano 2016. “Stefano Pioli è il nostro allenatore e siamo contenti di lui” ha poi aggiunto Ibra. Se Pioli in conferenza stampa aveva detto di essere un po’ annoiato – ma non infastidito – dai rumors su Conte, chi non li ha graditi è proprio Zlatan, che da un mese e mezzo è diventato consulente di RedBird. L’ex attaccante avrebbe confessato a chi gli sta vicino di “non capire il motivo di questi pettegolezzi“, rimarcando come non incontri Conte ormai da otto anni.