LIVE – Nuoto in acque libere, Mondiali Doha 2024: 10km femminile in DIRETTA

La diretta testuale live della 10km femminile di nuoto in acque libere dei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Riusciranno le due azzurre Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi a sorprendere e giocarsi un piazzamento prestigioso? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di sabato 3 febbraio nel porto di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della 10km femminile di nuoto in acque libere dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

8.50 – Il gruppo si è allungato notevolmente quando va in archivio il primo giro.

8.47 – Si nuota da un quarto d’ora. Sempre al comando Abina, tallonata dalla portoghese Rosa e dall’olandese van Rouwendaal.

8.43 – Al primo riferimento cronometrico, davanti c’è la giapponese Abina, seguita dall’ungherese Fabian e dalla monegasca Pou. 24^ Taddeucci, più staccata Bridi.

8.40 – Accelerata improvvisa di Kajimoto, che sembra avere le idee ben chiare.

8.37 – Al comando c’è un’atleta giapponese, ma Taddeucci è molto vicina e si fa subito notare.

8.35 – Per l’Italia in acqua ci sono Arianna Bridi e Ginevra Taddeucci.

8.30 – Si parte, buon divertimento!

8.25 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della 10 km femminile di nuoto di fondo dei Mondiali di Doha 2024.