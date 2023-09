Serie C 2023/24, la Juventus U23 passa sulla Recanatese: 2-0 per i bianconeri

La Juventus Under 23 non stecca l’appuntamento casalingo contro la Recanatese e rifila alla compagine marchigiana un 2-0. Risultato rotondo e mai in discussione per i bianconeri che già nelle prime battute del primo tempo hanno messo le cose in chiaro con il timbro di Alberto Cerri. L’ex attaccante del Como dopo 4 minuti approfitta di un triangolo bellissimo con Yildiz e Guerra e deposita in rete il gol del vantaggio. Dopo pochi minuti è sempre Cerri che ha sulla testa la palla del 2-0, ma la spreca. Nella seconda parte di primo tempo si fa vedere la Recanatese con Carpani che va vicinissimo al gol del pareggio di testa. All’intervallo si va comunque sull’1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa il monologo della Juventus prosegue: al 56esimo è Salifou che da fuori tenta il colpo, ma la palla finisce di pochissimo al lato della porta difesa da Meli. Il tiro del centrocampista della Vecchia Signora è solo l’assaggio al gol del raddoppio che arriva 6 minuti più tardi: ancora bellissima la triangolazione fra Yildiz e Guerra ce porta il secondo a chiudere con il destro in rete il 2-0. Al 73esimo è Mancini che di testa va vicinissimo al 3-0, ma di testa non è preciso ad inquadrare la porta. Finisce così il match con la Juventus ce conquista tre punti importantissimi