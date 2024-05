Ligue 1: il Lione vince 4-3 contro il Lille, decisivo Baldé

In occasione della trentaduesima giornata di campionato di Ligue 1, il Lille ospita nel proprio stadio la compagine del Lione. I padroni di casa sono ancora in corsa per la seconda posizione in campionato, mentre gli ospiti lottano per gli ultimi posti della top ten. Il match viene sbloccato dal Lille con Diakité al 21′, con Zhegrova raddoppia al 37′. Si va dunque a riposo sul 2-0. Nella seconda metà, Lione accorcia le distanze con Benrahma al 65′ e poi Fofana pareggia al minuto 82. Il Lille ritrova però in fretta il vantaggio, con la doppietta di Diakité all’85’. Gli ultimi minuti in campo sono concitati, con Lacazette che sigla il pareggio all’88’ e poi Baldé che trova la rete del vantaggio al secondo minuto di recupero.