Basket, Serie A2: vittoria di Verona, Trapani e Rieti in gara-2 dei playoff

Nella serata del 6 maggio vanno in scena tre match validi per gara-2 della fase playoff del Tabellone Argento di Serie A2 2023/2024. Trapani conquista anche gara 2, battendo Piacenza per 69-61. I padroni di casa si proiettano verso la prossima fase, arrivando a gara 3 in vantaggio. Nel frattempo, a Verona, i padroni di casa conquistano la vittoria su Milano per 77-67. Le due squadre ora si trovano 1-1 in vista del terzo incontro. Infine conclude la giornata la vittoria di Rieti su Rimini per 73-69, risultati ottenuto in rimonta. I vincitori arrivano a gara 3 con due vittorie totali.

CRONACA VERONA-MILANO: Verona affronta sul proprio parquet il quintetto dell’Urania Milano. L’andata è stata conquistata dalla squadra oggi ospite nel proprio palazzetto. Nei primi minuti di gioco la formazione milanese ottiene il vantaggio e prende il largo, ma sul finale Verona si impegna in una rimonta che porta la squadra al controsorpasso. Il primo quarto termina 21-19. Durante il secondo parziale i padroni di casa salgono in cattedra e costruiscono un vantaggio importante. Milano è costretta all’inseguimento a distanza e al momento dell’intervallo il tabellone segna 44-32. Dopo la sosta, la situazione in campo segue lo stesso canovaccio della prima parte. Verona guida, mentre Milano insegue. I padroni di casa si mantengono in controllo fino al termine del parziale, che si conclude 56-46 con ancora dieci minuti da giocare. Nell’ultima frazione sul parquet, gli equilibri in campo non subiscono modifiche importanti. Verona mantiene le redini del match e Milano non riesce a dimostrarsi una minaccia se non in rari momenti. Alla sirena finale, il risultato è di 77-67. Le due squadre arrivano così alla terza gara in parità per 1-1.

CRONACA TRAPANI-PIACENZA: In contemporanea con il match a Verona, Trapani sfida in casa propria Piacenza, dopo aver trovato il successo in gara 1 durante la trasferta. Il match si presenta equilibrato sin dai primi rimbalzi, con Piacenza avanti per solo un possesso per la maggior parte del quarto di apertura. Dopo dieci minuti sul parquet, il punteggio è di 14-17. Nel secondo quarto, Piacenza parte con più aggressività, prendendo il largo rispetto agli avversari. Sul finale, Trapani riesce a ricomporsi e a recuperare. Si va a riposo con gli ospiti avanti per 33-39. Al via del secondo tempo, il vento cambia direzione, con Trapani che firma il controsorpasso e si porta in testa. La squadra di casa allunga di diversi possessi e a soli dieci minuti dalla sirena conclusiva, il risultato è di 53-45. Nel quarto che chiude la partita Trapani rimane in testa, nonostante Piacenza si avvicini pericolosamente a pochi minuti dalla fine. I padroni di casa vincono 69-61, conquistando anche gara 2 e pensando alla prossima sfida per staccare il pass d’accesso al prossimo turno.

CRONACA RIETI-RIMINI: Infine si è conclusa gara-2 tra Rieti e Rimini, match valido per i quarti di finale dei playoff di Serie A2 di basket. A vincere è Rieti per 73-69 su Rimini che aveva condotto buona parte della gara. Decisivi i 24 punti di Johnson per i padroni di casa, i 16 punti di Marks e i 17 di Simioni non bastano ad evitare la sconfitta ai romagnoli. Primo quarto dove Rieti parte veramente forte grazie a Hogue e Johnson ma poi si arena e concede troppo a Rimini che con uno stratosferico Marks ribalta il match portandolo sul 15-28. Secondo quarto molto più fisico ma sempre con Rimini avanti grazie ai punti di Johnson e i rimbalzi presi da Anumba. Rimini allunga ancora ma Rieti, grazie a Spanghero e Hogue, recupera vistosamente. Si va all’intervallo sul punteggio di 37-47. Nel terzo quarto, Rieti con un capolavoro e i punti di Hogue e Johnson agguanta Rimini e chiudendo la frazione in parità sul punteggio di 54-54. Ultimo quarto folle a Rieti, le due squadre lottano con le unghie e con i denti per portarsi avanti ma a spuntarla sono i padroni di casa grazie a un Johnson scatenato che chiude la gara con un libero a 8 secondi dalla fine che permette a Rieti di diventare irraggiungibile per Rimini.