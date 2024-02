Ligue 1: il Lione colleziona la vittoria casalinga contro il Nizza

Il Lione trova la vittoria in casa contro il Nizza. Il match, valido per il 22esimo turno di campionato francese, termina 1-0. L’unica rete della serata è firmata da Mangala, che sblocca il risultato al 22′. Nel secondo tempo nessuna delle due formazioni riesce a superare la difesa avversaria e al triplice fischio il risultato è di 1-0. Il Nizza subisce così un brusco stop, che potrebbe dare la possibilità a Monaco di perfezionare il sorpasso in classifica generale. Il Lione invece raccoglie tre importanti punti, data la difficile posizione del club nella prima parte di campionato.