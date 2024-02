Inter, Lautaro: “Abbiamo lavorato sulla maturità, rinnovo? Siamo sulla strada giusta”

Lautaro Martinez commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell’Inter sulla Salernitana: “Approcciamo tutte le partite allo stesso modo. A volte si riesce, a volte no; però cerchiamo di fare sempre lo stesso lavoro, cercando di prendere gli avversari alti per creare occasioni. Questo ti crea la possibilità di aprire le marcature e vincere. In questo percorso abbiamo lavorato tanto sulla maturità, ora scendiamo in campo con consapevolezza come gruppo e squadra e cerchiamo di dimostrarlo in ogni partita. Andiamo avanti con la forza del gruppo, sono arrivati giocatori nuovi e tutti si sono messi a disposizione per un posto. Noi lavoriamo per portare in alto l’Inter. Il rinnovo? Siamo sulla strada giusta, ho ancora due anni e mezzo di contratto”.