Inter-Salernitana, Inzaghi: “Partita seria, ma dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo”

“I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo fatto una gara seria, approcciata nel migliore dei modi. La Salernitana aveva creato problemi a tantissime squadre e sapevamo di dover approcciare bene la gara. I ragazzi sono stati bravissimi, dobbiamo andare avanti in un cammino ancora molto lungo”. Così Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a Sky Sport, dopo la vittoria sulla Salernitana. “Abbiamo recuperato bene dopo Roma, i ragazzi si sono allenati nel migliore dei modi. Avrei potuto fare più cambi ma i ragazzi sapevano dell’importanza del match per il campionato e la classifica”, ha aggiunto Inzaghi che sullo scudetto non si sbilancia troppo.

“La sicurezza non c’è mai nel calcio, dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. Il percorso è lunghissimo, da giocatore ho vinto uno Scudetto che sembrava perso dopo che l’anno prima i miei compagni ne persero uno che sembrava vinto. Il cammino è ancora lunghissimo”, ha aggiunto. “Scudetto? Stiamo guardando la partita successiva. Già dagli ultimi tre mesi della scorsa stagione ragioniamo di gara in gara. Vogliamo arrivare in fondo a ogni competizione, mancano tre mesi e il percorso è lunghissimo. Dobbiamo andare avanti così sapendo che dietro ci sono due squadre che non molleranno fino alla fine. La concentrazione deve essere sempre altissima. Siamo arrivati al 16 febbraio giocando ogni 4-5 giorni ed è stato facile per noi, adesso ci aspettano giorni molto impegnativi”, ha concluso.