Ligue 1 2022/2023: Montpellier e Lens non si fanno male, 1-1 il risultato finale

Pareggio nel match serale di Ligue 1 2022/2023 tra Montpellier e Lens, chiusosi 1-1. Ospiti che passano subito in vantaggio al minuto 4′, grazie alla rete di Angelo Fulgini, servito dall’ex Udinese Seko Fofana. Nel secondo tepmo, di testa, servito da Joris Chotard, Faitout Maouassa mette dentro il gol del pareggio e del definitivo 1-1. Montpellier che quindi non si schioda da quattordicesimo posto, rimanendo a -1 dal Nantes che deve ancora giocara. Lens invece quarto, che non riesce a superare il Monaco.