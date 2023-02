Pagelle Lecce-Sassuolo 0-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Lecce-Sassuolo 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Al Via del Mare colpo esterno dei neroverdi che in uno scontro diretto tra squadre che vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza vincono grazie al gol di Thorstvedt nel secondo tempo. Di seguito ecco le pagelle di Lecce-Sassuolo 0-1.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 6, Baschirotto 6.5, Tuia 6, Gallo 5; Blin 5.5 (27’st Gonzalez 6), Hjulmand 6, Maleh 5.5 (34’st Askildsen sv); Strefezza 5, Ceesay 5.5 (1’st Colombo 6), Banda 6.5 (1’st Oudin 6). In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Helgason, Ceccaroni, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Umtiti, Pezzella. Allenatore: Baroni 6.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Zortea 5.5, Erlic 6.5, Tressoldi 6.5, Rogerio 6.5; Frattesi 5.5 (15’st Thorstvedt 6.5), Obiang 6 (15’st Lopez 6), Henrique 6; Berardi 4 (49’st Ferrari sv), Defrel 4 (15’st Pinamonti 6), Bajrami 5 (37’st Ceide sv). In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, D’Andrea. Allenatore: Dionisi 6.5.

ARBITRO: Baroni di Firenze 5.

RETE: 20’st Thorstvedt.

NOTE: forte vento, spettatori 21.000 circa con piccola rappresentanza ospite. Ammoniti: Banda, Berardi, Obiang, Baschirotto. Angoli: 7-4 per il Sassuolo. Recupero: 2′; 5′.