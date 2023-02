Liga 2022/2023: il Valencia torna alla vittoria, piegata la Real Sociedad

Il Valencia esce dal tunnel delle sconfitte di fila e torna alla vittoria. Dopo un periodo nero che ha fatto sprofondare la squadra in zona retrocessione, e che ha portato all’esonero di Gennaro Gattuso, gli spagnoli riescono a ritrovare il sorriso nella ventitreesima giornata della Liga 2022/2023. Lo fanno grazie a un autogol goffo e sfortunato da parte di Zubeldia, che condanna alla sconfitta la Real Sociedad, terza forza di questo campionato che cade a sorpresa e non si presenta nemmeno bene alla Roma, con cui giocherà gli ottavi di finale di Europa League. Per i pipistrelli di Baraja successo importante per il morale, mentre la squadra di Alguacil perde la grande opportunità di prendere vantaggio in chiave qualificazione alla Champions, ma rimane terzo e lo sarà anche al termine di questo turno.

Nel pomeriggio, vittoria per 2-1 dell’Espanyol in casa contro il Maiorca: per gli ospiti segna il solito Muriqi, ma una doppietta di Braithwaite vale i tre punti per i catalani. Infine, 1-0 del Cadice contro il Rayo Vallecano: decide Guardiola a un quarto d’ora dal termine, ospiti che restano sesti ma perdono una grande chance per rafforzare la posizione europea.