Ligue 1 2022/2023: il Lens passa in casa del Tolosa col minimo sforzo, 0-1 e Marsiglia lontano solo un punto

Finale della 33esima giornata di Ligue 1 che vede la vittoria in trasferta del Lens, che si impone in casa del Tolosa per 0-1. Decide nel primo tempo la rete di Ikoma Lois Openda, che di testa trova il gol su assist di Massadio Haidara. Lens che ora sale al terzo posto, ad un solo punto dal Marsiglia secondo. Tolosa fermo in tredicesima posizione.