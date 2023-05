Odegaard affonda il Chelsea: l’Arsenal è, momentaneamente, di nuovo in testa alla Premier League

L’Arsenal, forse solo per una notte, è di nuovo in testa alla Premier League 2022/2023. I ragazzi di Arteta tornano a vincere e lo fanno con il Chelsea, o con quel che resta dei ‘Blues’. Un 3-1 netto e senza storie per i ‘Gunners’ che così salgono a quota 78 punti in classifica, due in più del Manchester City ma anche con due partite in più rispetto ai ragazzi di Guardiola che domani recupereranno una delle due partite ospitando il West Ham. Decisivo un primo tempo dominante da parte di Odegaard e compagni: proprio il danese mette a segno una doppietta d’autore tra il diciottesimo e il trentunesimo minuto. Il Chelsea sbanda e non riesce a trovare nessuna contromisura e al trentaquattresimo subisce anche il terzo gol con Gabriel Jesus che batte ancora Kepa e sigla il 3-0. L’Arsenal rischia anche di fare il quarto, ma per fortuna di Lampard l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, il Chelsea prova ad uscire dal guscio e trova il gol del 3-1 grazie ad un grande assist di Kovacic e alla rete di Madueke. Nel finale ordinaria amministrazione per i padroni di casa che portano a casa tre punti importanti, il sogno Premier League è ancora vivo.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS