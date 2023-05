LIVE – Risultati prequalificazioni Internazionali d’Italia Roma: oggi, martedì 2 maggio (DIRETTA)

Il live e la diretta testuale delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023 per la giornata di martedì 2 maggio. Si parte con gli incontri di primo turno dei due tabelloni, che vedono Giovanni Fonio e Dalila Spiteri come prime teste di serie. Entrambi, però, hanno ricevuto un bye e sono esentati dal round d’apertura ed esordiranno nella giornata di mercoledì. Si inizia alle ore 10:00 sul ‘Nicola Pietrangeli’ – dove apriranno le danze Giorgio Tabacco e Luca Potenza – e su altri otto campi del complesso del Foro Italico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 10:00. Non solo risultati, ma anche aneddoti e interviste direttamente dai nostri inviati presenti sui campi del Foro.

