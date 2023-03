Ligue 1 2022/2023, Guendouzi su rigore salva il Marsiglia: è 1-1 contro il Montpellier

Finisce in parità l’anticipo della ventivesima giornata di Ligue 1 tra il Marsiglia secondo in classifica ed il Montpellier. La squadra allenata da Igor Tudor non è riuscita ad andare oltre l’1-1 davanti al suo pubblico in una partita nata male, in cui è passata in svantaggio dopo pochi minuti. Al 12° della prima frazione è infatti la formazione ospite a siglare il gol dell’1-0 con Nordin, mentre è un rigore di Guendozui allo scadere dei primi 45′ a regalare il pareggio a Veretout e compagni. Non succede nulla di clamoroso nel secondo tempo, con le due squadre che devono accontentarsi di un punto per parte. Quarto risultato utile di fila per il Marsiglia, ma il Lens con un’eventuale vittoria domani sera contro il Rennes potrebbe raggiungerlo in seconda posizione a quota 60 punti.