Eurolega 2022/2023: il derby del Pireo va all’Olympiakos, il Real Madrid cade a Belgrado

Cala il sipario anche sulla trentaduesima giornata di Eurolega, con sei incontri andati in scena questa sera e tanti verdetti ancora da emettere. L’Olympiakos resta in testa alla classifica, imponendosi nel derny contro il Panathinaikos per 73-81 grazie ai 21 di Tarik Black, dominante sotto canestro nella serata del Pireo. Tra le inseguitrici si ferma il Real Madrid, che subisce una severa lezione a Belgrado, dove il Partizan si impone 104-90 mandando ben sei giocatori in doppia cifra; agli spagnoli non bastano i 22 dell’ex Brooklyn Nets Dzanan Musa.

RISULTATI E CLASSIFICA

Tiene più che vive le speranze di superamento del turno lo Zalgiris Kaunas, che in casa domina con lo score finale di 94-75 il Valencia, alla sua terza sconfitta consecutiva. James Webb miglior realizzatore della serata con 18 punti. Ma vince e resiste in ottava piazza il Baskonia, che davanti al suo pubblico non lascia scampo al Fenerbahce, giunto al quarto ko nelle ultime cinque gare disputate. Al palazzetto di Victoria-Gasteiz ne mette 35 punti in 30 minuto Marinkovic con un 6/9 dall’arco.

Il Monaco supera 81-84 in trasferta il Bayern Monaco, guidato dai soliti 28 di Mike James, mentre arriva un’altra sconfitta per il fanalino di coda Lyon-Villeurbanne, sconfitto 60-76 in casa dalla Stella Rossa.