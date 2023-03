Benfica, Schmidt rinnova fino al 2026 a pochi giorni dai quarti con l’Inter

Il Benfica, rivale dell’Inter nei quarti di finale di Champions League, ha comunicato ufficialmente di aver rinnovato il contratto del proprio allenatore Roger Schmidt fino al 2026. Come riferisce A Bola, non si tratta soltanto di un prolungamento dell’accordo che lo lega ai lusitani, ma per il tecnico tedesco arriverà anche un ingente aumento dell’ingaggio. Il tutto a pochi giorni dalla prima delle due sfide contro i nerazzurri.