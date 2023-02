Ligue 1 2022/2023: cade ancora in Lens, il Lione vince in casa 2-1. Tutti i risultati della giornata

Trionfa il Lione nel posticipo di Ligue 1 2022/2023 contro il Lens, nel match valido per la ventitreesima giornata. Gara che si sblocca dopo 23 minuti con Lacazette. Si riapre tutto con Machado, in chiusura di primo tempo. Alla fine la decide Cherki, al minuto 65′: è 2-1. Nel pomeriggio il Tolosa batte il Rennes per 3-1: Ratao, Aboukhlal e Dallinga in gol per i padroni di casa. Gol ospite che è in realtà un’autorete di Desler. Pareggio per 1-1 tra Angers e Abline. Dopo 100 secondi Raveloson la mette nella sua stessa porta. Al 22′ Abline la pareggia su calcio di rigore.

Vittoria agevole del Lille, in casa con lo Strasburgo. Decide la doppietta in 5 minuti (23′ su rigore e 28′) di Jonathan David. 3-0 il risultato di Montpellier-Brest. Apre la sfida l’ennesima autore di giornata, di Herelle, dopo 4 minuti. Al quarto d’ora su rigore raddoppia Savanier. Nel secondo tempo la chiude Wahi. Finisce addirittura 4-0 il match tra Reims e Troyes. 2 gol per tempo: Munetsi e Maolida nel primo, Balogun e Cajuste nel secondo. Vincono 1-0 invece i futuri avversari della Juventus in Europa League. Nantes-Lorient è decisa da Blas.