Serie A1 Basket 2022/2023, Sassari sbanca Brescia: terzo successo di fila

Una grande prestazione permette a Sassari di sbancare il PalaLeonessa di Brescia nella 19esima giornata della Serie A1, un 93-80 maturato grazie ad un primo e ad un ultimo quarto fenomenali. Per il team sardo si tratta del terzo successo consecutivo, il quinto nelle ultime sei partite, e la classifica adesso sorride eccome: la Dinamo giunge a quota 20 e aggancia al quinto posto Varese, Trento e Brindisi, respingendo l’assalto di Venezia (prima delle squadre fuori dalla zona play-off) vincente nel pomeriggio contro Pesaro. Contrario il discorso per Brescia, che perde per la quinta volta consecutiva e si arena nella graduatoria: 14 i punti ottenuti fin qui, 12esimo posto e sono solo 2 i punti di distacco dalla zona retrocessione, attualmente occupata da Verona e Reggio Emilia.